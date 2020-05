Inter, linea chiara e prudente dal principio: si torna nella totale sicurezza

Linearità, coerenza e ancora tonnellate di prudenza. L'Inter ha scelto una linea da seguire, fin dal principio. Un percorso fatto di assoluta attenzione ai minimi dettagli che, a ben vedere, ha avuto riscontri più che positivi. Eccezion fatta per il medico sociale Piero Volpi, nessun altro tesserato ha contratto il virus. Possibile grazie a una riorganizzazione immediata, a una gestione perfetta della nuova, limitatissima quotidianità per tutti: dai magazzinieri, ai dipendenti subito dislocati nelle rispettive abitazioni e in regime di smartworking. Perciò pure adesso che il permesso per tornare ad allenarsi individualmente c'è, il club ha voluto ribadire la linea della facoltà e mai dell'imposizione. Giocatori liberi di recarsi ad Appiano per assaggiare nuovamente il campo, liberi di sentire ancora la sensazione dei tacchetti piantati nel prato, liberi di sentirsi finalmente liberi.

Ciò nonostante proprio perché il presidente Steven Zhang, a un certo punto, sbotta pesante con il presidente della Lega Dal Pino, non si può pensare che - alla luce di sempre nuove disposizioni sul protocollo medico - la società comunichi un giorno ufficiale di rientro alla Pinetina laddove ancora molti giocatori percepiscono un freno naturale. Si torna quando lo scenario è blindato da ogni rischio d'attacco, quando tutti avranno effettuato minuziosi test fisici e rigorosi tamponi. Che sia domani o piuttosto venerdì o addirittura inizio prossima settimana, la certezza e quella sensazione d'essere pronti per davvero dovranno primeggiare su tutto.