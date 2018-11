Inter, linee serrate in vista dell'esame più ostico

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il “sapore dolce” per citare Mauro Icardi, ovvero colui che lo ha generato, della gara di Champions contro il Barcellona, l’Inter è pronta a riprendere il suo cammino anche in campionato in una delle trasferte più ostiche proposte dal nostro torneo nazionale. L’Atalanta ha rappresentato per anni un vero e proprio tabù per i milanesi, che spesso all’Atleti Azzurri d’Italia hanno preso coscienza della loro inadeguatezza rispetto alla possibilità di prendere parte ai discorsi d’alta classifica del nostro campionato. Se è vero che la sensazione di solidità fornita dai ragazzi di Spalletti in questa fase della stagione concede la possibilità di sperare in esiti differenti, è altrettanto innegabile che la portata dell’esame da superare sia tra le più rilevanti possibili. L’ambivalenza tra la collaborazione che le due società hanno messo in piedi nel mondo del calciomercato, con l’amicizia e gli affari tra la famiglia Zhang e quella Percassi, si scontra con la sete di rivincita che Gasperini non ha mai nascosto di provare per un ambiente come quello interista che ne ha fagocitato le chance di affermazione ai massimi livelli ai tempi dell’esonero targato Massimo Moratti. Insomma, una sequenza di ingredienti che promette di dare alla luce novanta minuti di fuoco.