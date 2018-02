Inter, Lisandro Lopez: "Felice per la vittoria e per il mio debutto"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo il successo conquistato contro il Bologna, Lisandro Lopez ha parlato ai microfoni di Inter TV: "Una vittoria molto importante, sono molto felice per aver aiutato la squadra a trovare i 3 punti e felice per il mio debutto. Nessuna partita è facile, anche oggi si è visto. Dobbiamo concentrarci su quanto di buono fatto e sugli errori per limitarli in futuro. Il calcio italiano è più rapido, fisico e tattico di quello portoghese, sto lavorando per aiutare sempre più la squadra. L'entrata di Masina? Un po' di dolore ma da domani torno già ad allenarmi".