Inter, Lisandro Lopez potrebbe finire al Betis Siviglia

Dopo l'esperienza in prestito con la maglia dell'Inter, Lisandro Lopez potrebbe comunque continuare a vedere Lisbona da lontano. Secondo quanto riportato dal quotidiano Record, il Betis Siviglia avrebbe messo gli occhi sul difensore e sarebbe pronto a trattare con il Benfica per il suo acquisto a titolo definitivo. Il contratto dell'argentino con le Aquile andrà in scadenza nel 2021.