Inter, lista lunga per il nuovo centrocampista: in cima c'è sempre Vidal

Trentatre anni e di nazionalità cilena che cozza con la linea verde adottatta da Suning non a casa protagonista, per il centrocampo dell'Inter, degli acquisti di Gagliardini, Barella e Sensi. Però per Arturo Vidal uno strappo alla regola, uno strappo per Antonio Conte, si può fare. Specie in un mercato nel quale sarà difficile fare grandi operazioni, non tanto per il costo del cartellino, quanto più per gli ingaggi pesanti da sostenere nel tempo. Perciò via ai colpi a prezzi ridotti, ma marchiati dell'etichetta del giocatore pronto, esperto e vincente. Vidal, a un anno dalla scadenza del contratto con il Barcellona, resta il guerriero preferito del tecnico interista. Compagno di numerose battaglie alla Juventus, mediano dall'energia infinita e dallo strappo letale in zona gol che a Milano piacciono da tanto tempo. Negli anni l'Inter ha provato a prenderlo più volte, senza mai riuscirci. E' un pallino, quasi un'ossessione per la dirigenza nerazzurra che oggi vede a capo un Marotta brillante nel portarlo a Torino quando, appunto, Vidal non era ancora Vidal.

Il rapporto del cileno con Valverde prima e Setién poi, non è mai decollato (12 le gare da titolare su 31 presenze stagionali). La percezione che i tecnici blaugrana hanno offerto non è stata molto gradita dal giocatore che in Italia ritroverebbe stima e protagonismo indiscusso. Da riserva di lusso l'ex Bayern ha comunque messo a segno 6 reti e 3 assist in tutte le competizioni. A gennaio l'accordo con l'Inter era di un contratto triennale da 6 milioni a stagione che certamente non potrà essere riproposto nel mercato post coronavirus. E se il Barca in inverno chiedeva fermamente 20 milioni di euro, oggi potrebbe anche accontentarsi della metà, considerando che con delle scritture private i blaugrana potrebbero ottenere un diritto di prelazione sull'acquisto di Lautaro Martinez nell'estate del 2021. Insomma, è vero che anche la lista dei centrocampisti di Marotta è lunga, ma pur vero è che al primo posto, ancora una volta, troviamo sempre lo stesso nome: Arturo Vidal.