Inter, Liverpool in stand-by per Werner ma ora i nerazzurri non possono accelerare

Il nome di Timo Werner è al centro del mercato. L'Inter ci pensa in caso di addio di Lautaro Martinez, ma dovrebbe battere la concorrenza del Liverpool, anche se, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per il momento i Reds sono fermi, visto che non vorrebbero spendere 50-60 milioni di euro per un giocatore che andrebbe ad arricchire un reparto già ben coperto da Sané, Salah e Firmino. I nerazzurri non possono però accelerare, almeno fino a quando il Barcellona non presenterà l'offerta irrinunciabile per Lautaro.