© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter continua a seguire Edin Dzeko, ma secondo quanto riportato da Tuttosport per un posto in attacco nella nuova rosa di Conte resiste anche il nome di Fernando Llorente. Il centravanti spagnolo piace molto all'ex commissario tecnico della Nazionale che lo ha già avuto alla Juventus e che starebbe pensando a lui in caso di mancato approdo del bosniaco a Milano. Llorente è quindi il piano B nerazzurro.