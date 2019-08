© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il rinnovo di Edin Dzeko e parallelamente al pressing per Alexis Sanchez, gli occhi dell’Inter restano puntati su Fernando Llorente, ma i nerazzurri devono fare attenzione alle insidie provenienti dalla Bundesliga. Negli ultimi giorni, infatti, il Borussia Dortmund ha allacciato i contatti col fratello-agente dell'attaccante spagnolo, Jesus Llorente. Meno rovente invece la pista legata al Manchester United, così come l'interesse di Napoli, Lazio e Fiorentina (timidi sondaggi). L'ex Juventus, dal canto suo, chiede un biennale da tre milioni netti a stagione più bonus: una cifra neanche troppo elevata per un parametro zero di spessore internazionale. La palla adesso passa a Marotta e Ausilio. A riportarlo è FcInterNews.it.