Inter, lo scacco matto di Spalletti nella notte più bella

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La più bella Inter della stagione è totalmente figlia delle scelte e del lavoro di Luciano Spalletti. Intendiamoci, la mando di un tecnico si percepisce anche nei momenti complicati e nelle vittorie sofferte, ciò che fa specie tuttavia, è che la gara contro la Lazio sia stata contraddistinta da un successo rotondo, da una partita dominata in lungo in largo e da scelte di formazione coraggiose che conferiscono forza e prestigio al condottiero del progetto nerazzurro. Joao Mario lanciato come titolare nella sorpresa collettiva ed anche del diretto protagonista, è un manifesto programmatico dello spirito di gruppo che l’allenatore da sempre professa come elemento chiave di una squadra che voglia tornare ad essere vincente. La risposta fornita dal portoghese sul rettangolo verde è l’elemento che strappa il sorriso più inatteso e per questo anche più gradito alla guida tecnica. Così come azzeccata si è rivelata anche la decisione di risparmiare a De Vrij il confronto con i suoi ex sostenitori, riponendo fiducia in Miranda e contrastando in questa maniera le repentine ripartenze che contraddistinguono gran parte del gioco della Lazio. Insomma una serie di scelte corrette, azzeccate e valorizzate da un risultato che parla chiaro, personificato da un capitano che sta facendo di tutto ed anche di più per rispondere alle esigenze ed alle richieste di chi lo allena, e di un Marcelo Brozovic che grazie all’intuizione di Spalletti è diventato uno dei centrocampisti totali più performanti d’Europa. Luciano Spalletti ha di che essere orgoglioso.