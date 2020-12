Inter, lo scambio Eriksen-Paredes resta in piedi anche con Pochettino ma servirà più tempo

L'ormai prossimo approdo di Mauricio Pochettino sulla panchina del PSG potrebbe dare una mano all'Inter in chiave cessione di Eriksen, dando il via libera allo scambio con Leandro Paredes. Un'ipotesi che resta in piedi ma che potrebbe prendere corpo con qualche giorno di ritardo perché come sempre, con un cambio di guida tecnica, molte valutazioni dovranno essere fatte dal nuovo allenatore e dunque anche il mercato dei francesi, difficilmente decollerà nei primi giorni utili. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.