Inter, lo Sparta Praga non riscatterà Jonathan Biabiany

Lo Sparta Praga non riscatterà Jonathan Biabiany. A scriverlo il quotidiano Tuttosport oggi in edicola, il quale spiega che il riscatto dall'Inter del laterale francese fissato a quattro milioni di euro è vincolato alla vittoria del titolo in Repubblica Ceca. Ma la squadra di Stramaccioni dopo 14 giornate è a -14 dal Viktoria Plzen primo in classifica.