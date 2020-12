Inter, lo strano caso di Danilo D'Ambrosio: nel 2020 segnato un gol in meno di Icardi

vedi letture

L'edizione online della Gazzetta dello Sport analizza lo strano caso di Danilo D'Ambrosio. Nel 2020 il 33 nerazzurro, pur non essendo più un titolarissimo come gli succedeva con Spalletti, è il giocatore che ha segnato più di tutti dopo Lukaku e Lautaro: il conto si è fermato a sette, uno in meno del bottino toalizzato da Icardi al Psg, quasi tutti dal peso specifico inestimabile. D'Ambro - fa notare la rosea - ha messo il punto del definitivo 4-3 nella pazza rimonta sulla Fiorentina all'esordio in campionato, poi ha chiuso i conti a Marassi contro il Genoa (0-2) e soprattutto ha svoltato la recente trasferta di Cagliari. Sempre con il classico movimento sul secondo palo brevettato nel corso degli anni.