© foto di Dimitri Conti

L'Inter ha bisogno di aggiungere una punta alla sua rosa, e sta continuando il pressing sia su Romelu Lukaku che su Edin Dzeko. Il Manchester United vuole 88 milioni per il cartellino del belga, non chiudendo per la soluzione del prestito oneroso, a patto che sia da almeno 17 milioni (peso a bilancio di Lukaku in questa stagione). Anche sul fronte del bosniaco pochi passi in avanti: Marotta ha proposto 12 milioni a fronte dei 20 richiesti dalla Roma. Rimane anche la carta di riserva Ante Rebic, per il quale l'Inter può arrivare a 30 dei 40 milioni che vogliono dall'Eintracht. Questo scrive l'edizione odierna di Tuttosport.