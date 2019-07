© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Manchester United ha rifiutato l'ultima offerta dell'Inter per Lukaku. Come spiega La Gazzetta dello Sport la squadra inglese ha rifiutato 65 milioni di euro arrivati dal club nerazzurro e ne chiede almeno 83 per chiudere l'affare. Decisamente ampia la distanza tra domanda e offerta, ma Antonio Conte continua a chiedere il giocatore e sta iniziando a spazientirsi. Intanto come spiega la rosea nei prossimi giorni domani a Nanchino l’allenatore vedrà Steven Zhang, Beppe Marotta e Piero Ausilio e non sarà un incontro banale, viste le parole pronunciate dall’allenatore negli ultimi giorni e questo summit di mercato potrebbe portare importanti novità sul fronte attacco.