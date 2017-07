Inter: Lucas Lima dall'idea a fase operativa

Fonte: Sportitalia

Dopo le prime anticipazioni esclusive datate 26 giugno, è il momento di entrare nel vivo. L'Inter prova ad avviluppare con le proprie spire gli obiettivi di mercato rimasti sottotraccia per larga parte della sessione in corso. Nella fattispecie, oltre al discorso legato alla Sampdoria, c'è il profilo di Lucas Lima da tenere particolarmente sotto controllo. Il giocatore del Santos è idea concreta, ed il viaggio milanese di Kia Joorabchian ne è conferma tangibile. La preferenza del ragazzo, anche a fronte di altre idee illustri come quella legata al Barcellona, andrebbe ad un'avventura da protagonista nel nostro campionato. Quella nerazzurra è al momento l'unica soluzione presa in considerazione, in virtù della stima dello staff tecnico e soprattutto dell'opportunità a basso costo rappresentata da un contratto che vedrà la sua naturale scadenza a fine dicembre. L'Inter c'è, eccome, e dalle anticipazioni si passa alla fase operativa. Magari gratis a gennaio...