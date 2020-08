Inter, Lukaku a -1 da Ronaldo. Ma il belga può provare ad agguantare anche Eto'o

Meno uno: Romelu Lukaku, a poche ore dalla finale di Europa League contro il Siviglia, è a quota 33 gol segnati in questa stagione. Il belga dell'Inter è a meno uno, appunto, da Ronaldo che, nella sua prima stagione in nerazzurro, culminata proprio con la vittoria della Coppa UEFA, chiuse con 34 reti all'attivo. In assoluto, il miglior marcatore interista in una singola stagione è Samuel Eto'o, che nel 2010-11 chiuse a 37 gol realizzati. A Lukaku servirebbe siglarne 4 stasera a Colonia per agguantare il camerunese: missione impossibile? No, ma neanche semplice.