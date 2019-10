Inter, Lukaku a quota 51 gol col Belgio: "Missione raggiunta 21 reti fa"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

9-0 al San Marino per il Belgio di Romelu Lukaku, arrivato a segnare il gol numero 51 con la selezione guidata da Roberto Martinez. Nel post partita, il centravanti dell'Inter ha spiegato: "È un buon risultato, soprattutto per quanto abbiamo fatto vedere nel primo tempo. Stiamo migliorando sempre, rodare gli automatismi ci aiuta in campo".

Missione compiuta per te?

"La mia missione l'ho compiuta 21 gol fa (quando ha raggiunto Bernard Voorhoof come miglior marcatore dei Diavoli Rossi, ndr), ma sono stato felice di segnare nel giorno del compleanno di mia madre. Sarà più felice di me, ora bisogna solo confermare il primo posto nel girone, spero che gli altri giochino una buona partita in Kazakistan".