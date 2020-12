Inter, Lukaku: "Al fischio d'inizio penso solo a vincere. Studio gli errori degli avversari"

Ai microfoni di France Football, l'attaccante dell'Inter, Romelu Lukaku, ha parlato di come prepara una partita.

Cosa pensa Lukaku al calcio di inizio di un match? Segnare? Vincere?

"A vincere. In Italia questo passa davanti a tutto. C’è una grande differenza d’approccio tra qui e l’Inghilterra. Mi concentro su quello che devo fare, anche perché i due campionati non si somigliano proprio".

C’è questa attenzione meticolosa?

"Sì, ogni movimento è così dettagliato. Ogni volta che attacchiamo, tutti i giocatori dell’Inter sanno cosa fare. Dunque, se tu sbagli qualcosa a livello di tempismo o di tecnica, metti in pericolo lo schema. Se sbaglio l’appoggio a un nostro centrocampista, si aprono degli spazi per l’altra squadra. Ogni pallone conta, per quello parlo di concentrazione".

Si concede qualche minuto per osservare l’avversario?

"Sì, osservo gli errori, in particolar modo quando si perde palla. Devo capire se posso creare spazi per Lautaro o Alexis o se, al contrario, attaccare lo spazio da solo. In generale, cerco di farmi un’idea prima della partita".

Grazie ai video?

"L’Inter mi ha creato un account Wyscout e lo uso spesso. Quando affrontiamo una squadra con cui abbiamo giocato lo scorso anno, ma che non ha cambiato allenatore, noto che le situazioni che si creano sono le stesse. Di solito abbiamo due sessioni video collettive prima di ogni partita. Io faccio un mix di tutto, guardo anche gli scontri diretti dello scorso anno e cerco di capire come sfruttare le varie situazioni".

E cosa preferisci? Quando devi giocare come attaccante centrale o quando devi attaccare lo spazio?

"Di solito amo giocare in verticale. L’ho sempre detto: mi piace giocare vicino la porta perché sono più pericoloso. Sono rapido e so dribblare uno contro uno, posso andare sia a destra che sinistra… Questo è il mio modo di giocare perché ho giocato spesso in squadre che sfruttano il contropiede, ma la nazionale mi ha obbligato a migliorare".