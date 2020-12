Inter, Lukaku ancora in gol: settima rete prima dell'udicesima presenza stagionale

È una stagione da record per Romelu Lukaku, in gol oggi contro il Bologna. Per l’attaccante dell’Inter con la rete di oggi sono già otto i gol nelle prime presenze stagionali in campionato: è la prima volta che riesce a realizzare già di sette reti prima dell’undicesima presenza stagionale. A riportarlo è il portale di statistiche Opta.