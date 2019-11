Inter, Lukaku: "Avanti così. Anzi, serve ancora di più"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato da Inter TV, Romelu Lukaku parla dopo il successo contro lo Slavia Praga: "La partita di oggi è molto importante per noi, perché fino a ieri eravamo in una situazione difficile. Ora giocheremo contro il Barcellona, che secondo me è tra le migliori tre squadre del mondo, ma bisogna pensare alla Spal. L'intesa con Lautaro? Ho parlato con lui fin dal primo giorno, spiegandogli che io sono arrivato a Milano per aiutare la squadra e che insieme possiamo farlo. Quando ci muoviamo in campo, ci troviamo molto bene. Continuiamo a crescere, insieme a tutta la squadra. Stiamo giocando molto bene per la squadra, che vince molte partite. Dobbiamo continuare così, anzi: serve dare ancora di più. Abbiamo voglia di vincere, fisicamente siamo molto forti, soprattutto in difesa. Quando gioco in allenamento contro i nostri difensori, ho difficoltà: quando poi gioco in partita sono contento (ride, ndr)".