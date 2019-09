Inter, Lukaku: "Brutta partita, lo Slavia Praga ha grande fisicità"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il pareggio contro lo Slavia Praga in Champions League, l'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku ha parlato ai microfoni di Inter TV: "Il primo tempo è stato molto difficile per noi, lo Slavia ha giocato con grande fisicità. Nel finale abbiamo provato a fare gol, ma non è stata una buona partita: dobbiamo lavorare ancora molto. Il dolore alla schiena? Questa mattina avevo un po' di dolore, ma già domani lavorerò con il gruppo. Dobbiamo percorrere la strada che la società ha in mente".