Inter, Lukaku-centrismo non troppo positivo: dove sono gli altri leader?

vedi letture

Inter ancora pazza, meno feroce del passato, non ancora grande perché "una grande non può permettersi tante rimonte". Un gruppo che necessita di "lavorare e arrotolare la camicia per dare fastidio a tutti". La gara contro il Torino lascia in eredità una certezza cristallina: la squadra di Antonio Conte, senza Romelu Lukaku, al di là dei numeri neppure banalissimi (9 gol in 9 gare stagionali), non sarebbe dov'è adesso. Non al primo posto e neanche al secondo, anche se la classifica racconta di un mischione di ben otto squadre in appena sei punti e perciò tutto ancora può succedere. Tuttavia sì, siamo lontani da quella squadra super favorita delineata un po' da tutti quanti a inizio stagioni. Gli alibi non mancano, nondimeno il peso e l'importanza del centravanti belga è lampante. Chiara, prepotente e anche un po' preoccupante la leadership di Big Rom. C'è sempre un leader che, in una squadra, è più leader di altri, ma così è forse troppo. Due gol, un assist e una giocata/movimenti che rianima l'Inter: ieri a San Siro nel secondo tempo e nella sterzata nerazzurra c'è tanto, tutto di Lukaku. Il primo a rendersi conto, lucidamente, che all'Inter mancano ancora degli elementi fondamentali per spiccare il volo. Manca, prima di ogni cosa, l'esplosione di altri leader come lui. Gente che, nei momenti bui, sia in grado di riaccendere in fretta la luce. Anzi, meglio, di lottare dal primo istante affinché l'oscurità non trascini l'Inter nell'oblio troppo spesso permanente. Il tempo è dalla parte di Antonio Conte e della squadra tutta, ma non è il caso di lasciare che si esaurisca.