© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, intervistato da Tiki Taka ha parlato: “Mi è piaciuta molto la presentazione come un gigante in mezzo ai palazzi di Milano, ma sono un gigante buono che vuole bene alla gente. Con Conte tutto è nato in un’amichevole fra il Belgio e l’Italia quando lui allenava gli azzurri. Mi piaceva come faceva giocare la squadra, con due punte in avanti e un gioco offensivo. Pensai che era l’ideale per me che sono un centravanti fisico e che mi sarei divertito con lui come allenatore. Dopo la gara parlammo un po' poi qualche tempo dopo mi disse che andava al Chelsea, la mia squadra del cuore, ma io non potevo andare lì allora. Gli dissi che se ci sarebbe stata l’occasione di lavorare assieme altrove l’avremmo presa entrambi in considerazione.