Inter, Lukaku: "Conte onesto con me. Solskjaer voleva tenermi"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter impegnato in questi giorni con la Nazionale belga, ha parlato in conferenza stampa: "Ora sono al 100%, ho sofferto per un'infiammazione alla punta del piede ma ho recuperato".

Che momento sta vivendo?

"Va tutto bene, sia qui che con l'Inter. Ci alleniamo sempre a ritmi alti".

Domani la sfida con la Russia, le piacerebbe giocare qui un giorno?

"Perché no? Un mio amico ha giocato qui, Quincey Promes, mi ha detto che è un campionato competitivo. Anche la Nazionale è molto forte".

Giocherà al 100% domani?

"Veniamo per vincere, non abbiamo pietà di nessuno. Vediamo questa partita come una finale, sappiamo che la Russia sarà motivata, ma non siamo qui per giocare un'amichevole".

Com'è il suo rapporto con Conte?

"È più una questione di onestà: quando non vado bene, voglio che me lo dica. Ho 26 anni e posso ancora migliorare. Koeman, Mourinho e Conte sono stati onesti e non mi hanno mentito. Anche il mio rapporto con Solskjaer era buono, ma volevo andarmene: glielo dissi a marzo e lo rispetto perché ha accettato la mia scelta, anche se voleva tenermi".