L'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku, autore della doppietta decisiva contro il Bologna, a Sky Sport:

"Questo rigore è stato molto importante per noi, oggi dovevamo vincere. Bravo il Bologna per l'intensità con cui ha giocato. Sono molto contento per i tre punti. Devo lavorare tutti i giorni, ho 26 anni e devo crescere come il resto della squadra. La pressione alla Juve? Non sono concentrato sulla Juventus, penso solo all'Inter".