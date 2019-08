© foto di Imago/Image Sport

Romelu Lukaku e l'Inter sono sempre più vicini . E dal Belgio arrivano nuovi dettagli circa il sempre più probabile passaggio del centravanti alla corte di Antonio Conte. In particolare, si legge su hln, il giocatore nella giornata di oggi sarebbe rientrato in Inghilterra dopo gli ultimi giorni di allenamento solitario in Belgio all'interno del centro sportivo dell'Anderlecht. A Londra, ricordiamo, è presente anche il suo agente Federico Pastorello che sta cercando di trovare la quadratura col Manchester United.