Importanti novità sul fronte Romelu Lukaku arrivano da 'Sky Sports UK', media inglese che riporta la versione del Manchester United dopo l'incontro col direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio per parlare del centravanti belga.

Non s'è discusso di cifre - L'Inter - si legge - non ha presentato alcuna offerta formale e lo United, di conseguenza, non ha parlato di cifre. Anche se per i red devils Lukaku vale più dei 79 milioni di sterline (circa 88 milioni di euro) pagati due anni fa per acquistarlo dall'Everrton.

Lukaku in gruppo - Questa mattina, Lukaku è tornato ad allenarsi col resto del gruppo a Perth, in Australia. Ed è in attesa di novità che, a giudicare dagli ultimi risvolti della trattativa, non arriveranno a breve.