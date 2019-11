© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Romelu Lukaku ha commentato al canale ufficiale della UEFA il successo della sua Inter a Praga, col belga andato anche in rete: "È stata una bella partita per noi, abbiamo giocato molto bene. Sapevamo di dover vincere e abbiamo mostrato la volontà e la qualità che avevamo. Abbiamo analizzato molto bene la loro squadra e gli errori che abbiamo fatto in casa, ci sono stati momenti in cui abbiamo avuto difficoltà, ma abbiamo difeso bene e abbiamo controllato il match. Sapevamo cosa dovevamo fare e siamo molto felici".