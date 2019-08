Inter, Lukaku-Dybala: che coppia. Si lavora a un duo da sogno

© foto di Imago/Image Sport

Lukaku - Dybala, che coppia d’attacco sarebbe. L’Inter sta lavorando a un duo da sogno. Marotta, in questi giorni, ha fatto pressione alla Joya perché non accettasse il Manchester e attendesse soluzioni migliori. Ovvero? Quella che lo porterebbe a vestire la maglia nerazzurra da assoluto protagonista in Italia e in Champions League, agli ordini di un tecnico che lo stima tantissimo, al fianco di quel bomber che avrebbe potuto essere contro-pedina di scambio. E invece no. Dopo lo stop definitivo dei Red Devils all’argentino, stufi di aspettare una risposta mai pervenuta, l’ad sport interista è tornato alla carica per Lukaku, spinto da un martellante Conte e avallato dalla stessa proprietà. Una nuova offerta di circa 70 milioni di euro più 8 di bonus, verrà presentata nella giornata di oggi al club inglese che, d’altra parte, non avrà molto tempo per analizzarla, eventualmente accettarla e poi chiudere con la Juventus per Mandzukic (accordo totale per un biennale con opzione per il terzo a 6 milioni a stagione, ma prima di lasciarlo partire Paratici pretende garanzie e priorità per il ritorno di Pogba in bianconero). Fatto Lukaku, da viale della Liberazione ci sarebbe poi tutto il tempo per imbastire la seconda trattativa dell’estate. Una trattativa disegnata già mesi or sono. Dybala a Milano, Icardi verso i bianconeri con tanto di supervalutazioni e reciproche plusvalenze. Un cerchio tanto complicato, quanto sorprendente, che farebbe tutti contenti. Meno tre giorni al gong in Inghilterra. Una deadline tanto scottante, non si avvertiva da anni.