Inter, Lukaku e i social: "Cerco di mandare messaggi positivi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso del suo intervento di Dubai per la 'Dubai Sports Conference', Romelu Lukaku ha parlato anche di altri temi extra-campo, come ad esempio il suo rapporto coi social network: "I canali dei social media sono un modo per mostrare la mia vita fuori dal campo e presentarmi positivamente e influenzare i giovani giocatori in questo campo. Gestisco io stesso le piattaforme di comunicazione, ho alcuni aiutanti dall'Italia e dall'America che mi inviano le immagini, ma poi sono io che scelgo il testo e lo pubblico. Dialoghiamo coi tifosi e parliamo di loro in riunione, mi piace essere creativo. Cerco di essere positivo indipendentemente dai risultati, cerco di non scrivere messaggi negativi; devi avere credibilità, i follower devono rendersene conto e tu devi mostrare alle persone che hai fatto del tuo meglio".

Lukaku parla anche delle iniziative di beneficenza a sostegno della Repubblica Democratica del Congo, suo Paese d'origine: "Manco da 23 anni, sto pensando di andare nei prossimi anni per vedere cosa si può fare in questa materia. In precedenza abbiamo contribuito alla creazione di una scuola calcio", riporta Fcinternews.it.