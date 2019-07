Inter-Lukaku, ecco come si può chiedere. Serve il sacrificio di Icardi

© foto di Dimitri Conti

Una missione ufficiale per parlarne faccia a faccia, per demarcare il territorio. Il viaggio in Inghilterra del direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio è servito per parlare col Manchester United della possibilità di mettere le mani su Romelu Lukaku, attaccante belga classe '93.

Perché è difficile - La trattativa non è semplice: i red devils per la cessione del suo centravanti chiedono 83.5 milioni di euro e il manager Solskjaer, in questi giorni di preparazione in Australia, sta provando a convincerlo a restare: non vorrebbe perderlo, anche perché la Premier inizia l'8 agosto e per lo United non sarebbe semplice sostituirlo.

Perché è possibile - Al momento però Lukaku resta fermo sulle sue idee: vuole l'Inter e vuole raggiungere Antonio Conte. Per l'attaccante belga, inoltre, non ci sono altre offerte reali sul piatto, un aspetto che sicuramente fa il gioco del club nerazzurro.

Serve il sacrificio di Icardi - In queste ore, scrive il 'Corriere dello Sport', si discute soprattutto sulla formula del prestito: l'Inter vorrebbe chiuderla con la formula di un prestito molto oneroso con diritto di riscatto. Dall'altro lato, lo United è disposto al sacrificio solo con una cessione a titolo definitivo e solo alle cifre sopracitate. La certezza è che il club nerazzurro per chiudere quest'accordo non può fare a meno dei soldi derivanti dalla cessione di Mauro Icardi, centravanti fuori dai piani di Conte.