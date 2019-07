© foto di Dimitri Conti

L'Inter continua a pensare a come convincere il Manchester United a cedere Romelu Lukaku e nelle prossime ore dovrebbe presentare l'offerta ufficiale per l'attaccante belga. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il club inglese ha aperto al pagamento biennale, ma per arrivare agli 83 milioni di euro chiesti i nerazzurri vorrebbero versare l'importo in tre rate.

Strategia - Possibile che l'Inter metta sul piatto 70 milioni di euro di parte fissa più alcuni bonus per accontentare lo United e il tutto dovrà concretizzarsi entro 7-10 giorni, visto che il mercato in Premier terminerà l'8 agosto e la società di Manchester vuole avere il tempo di poter prendere un altro attaccante.