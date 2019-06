Inter, Lukaku entro il 7 luglio: Marotta prova ad accelerare

© foto di Imago/Image Sport

Antonio Conte ha fatto la sua richiesta e l'Inter proverà ad accontentarlo entro il 7 luglio, data di inizio del ritiro nerazzurro. Il nome, come noto, è quello di Romelu Lukaku, attaccante del Manchester United, e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport Beppe Marotta proverà a stringere i tempi per portarlo subito a Milano.

L'offerta - Il Manchester United partiva da una valutazione di 85 milioni di euro ma non sono arrivate offerte e per questo i nerazzurri sperano di portarlo in Italia per 60. Il giocatore potrebbe poi venire incontro all'Inter dal punto di vista dell'ingaggio: secondo la rosea è pronto a scendere fino a 6,5 milioni, bonus esclusi, e a questa cifra l'Inter sarebbe pronta ad accontentarlo.