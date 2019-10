Inter, Lukaku ha recuperato: sarà titolare al 100% nel Derby d'Italia

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Rientrata in Italia dopo la trasferta del Camp Nou, l'Inter in vista della prossima sfida contro la Juventus potrà certamente contare sull'apporto del centravanti Romelu Lukaku, pienamente recuperato dopo l'affaticamento muscolare che ha costretto Conte a relegarlo in panchina per la sfida al Barcellona in Champions League. Il centravanti belga, come riportato da Sky, sarà certamente titolare nel match che vedrà i meneghini sfidare la Vecchia Signora di domenica sera.