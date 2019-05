© foto di Imago/Image Sport

Nella giornata di ieri, spiega il Corriere dello Sport, Romelu Lukaku è passato dal centro sportivo del Manchester United per ritirare i propri effetti personali prima di aggregarsi alla Nazionale. Nell'occasione il belga ha ribadito ai dirigenti dei Red Devils l'intenzione di provare una nuova esperienza, con l'Italia che sarebbe in cima alle sue preferenze. Su Lukaku, oltre all'Inter, c'è anche il PSG soprattutto nel caso in cui dovesse partire Edinson Cavani.