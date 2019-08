© foto di Dimitri Conti

Il trasferimento di Romelu Lukaku all’Inter ha monopolizzato l’attenzione anche i media in Inghilterra, dove oggi si è chiuso il mercato in entrata. I tabloid inglesi, nelle edizioni online, hanno svelato diversi retroscena sull’attaccante belga: il Manchester United, secondo le indiscrezioni riportate, ha deciso di cedere il calciatore dopo la discussione con Mike Phelan, assistant manager dei Red Devils.

La lite è avvenuta durante il ritiro in Cina e il giocatore, dopo l’episodio, non si presentò sul bus diretto all’Hongkou Stadium prima del match contro il Tottenham. Il punto di rottura tra giocatore e il club, da quel momento in poi la società inglese ha deciso di inserire il calciatore nella lista trasferimenti.