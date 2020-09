Inter, Lukaku: "Il razzismo c'è ancora ed è assurdo ma in Italia sono stato accolto benissimo"

Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter, nella lunga intervista che ha rilasciato questa mattina alla Gazzetta dello Sport, ha parlato anche del suo rapporto con l'Italia: "E' il miglior paese in cui sia mai stato. Gli italiani mi hanno accolto bene e io sono grato a tutti. Anche il calcio mi ha fatto migliorare molto. Ho voglia di crescere e fare sempre di più per la squadra". Parlando del razzismo e di come può essere contrastato: "Esiste ancora, in tanti campionati, in tutta Europa. Ed è assurdo. In Italia mi è successo una volta, ho reagito ma non è più accaduto. Non voglio confondere 3 o 300 che fischiano con migliaia di cittadini civili. Ho fiducia che l'assurdità del razzismo sia consegnata al passato".