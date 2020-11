Inter, Lukaku in campo con l'Atalanta? Decisive le verifiche di oggi da parte dello staff medico

Nella giornata di ieri sono arrivate risposte positive dall'allenamento personalizzato di Romelu Lukaku, alle prese col recupero dal recente infortunio. Oggi lo staff medico interista verificherà le condizioni dell'attaccante per dare o meno il via libera al rientro parzialmente in gruppo con il resto dei compagni. Un passo decisivo per provare a recuperare in vista della sfida con l'Atalanta di domenica pomeriggio.