Inter, Lukaku in forma smagliante. Ad Appiano è il più brillante

Sarà che nessuno come lui nella rosa nerazzurra è chiamato a gestire una struttura corporea tanto pesante. Sarà che nessuno come lui nella rosa nerazzurra mostra tanta voglia e fame anche nell'esecuzione dello scatto più banale. Testa bassa, sguardo attento, orecchie ben aperte, Romelu Lukaku ad Appiano Gentile brilla di luce propria, spicca più di ogni altro nelle sedute sempre più intense e specifiche di Antonio Conte. D'altra parte neppure durante la quarantena si è mai visto un Romelu meno concentrato o più "rilassato". Il tecnico di Lecce è determinato a riportare al San Paolo quel gigante schiacciasassi che nel giorno dell'Epifania ha spaccato prima il palo e poi le braccia di Meret: in entrambi i casi il pallone è poi finito in rete. Di Big Rom c'è bisogno, mai come adesso. E' il presente e il futuro della squadra. La sua forza trainante, la sua presenza che incute timore e sfonda le difese creando spazi a un arsenale di qualità/rapidità alle sue spalle risulterà fondamentale già nella fase finale della Coppa Italia. E in generale, s'intende. Come fu all'inizio di stagione. I 23 gol di Romelu sono destinati a crescere, meglio se con qualche rete in gare pesanti. Ce ne sarà bisogno, specie nel finale di campionato, specie in Europa League. Inutile dirlo, altro obiettivo della squadra del comandante Conte, al lavoro per poter contare su una rosa larga e affidabile per la corsa al suo primo titolo da tecnico nerazzurro.