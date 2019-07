© foto di Dimitri Conti

Il Manchester United riabbraccia Romelu Lukaku, in quanto i Red devils provano a riaprirgli le porte del campo. Il tecnico Solskjaer ha annunciato la presenza del belga nell’amichevole contro il Leeds, come scrive La Gazzetta dello Sport in edicola. Potrebbe rivelarsi una strategia per far uscire l’Inter allo scoperto o un invito ad accelerare la stipula dell’offerta ufficiale che dovrebbe in qualche modo far entrare nel vivo la trattativa.

Le cifre non cambiano - Il club inglese sembra aver fretta di capire se i nerazzurri vogliano davvero puntare su Lukaku, per cui la richiesta non è mai cambiata: 83 milioni di euro. Cifra troppo alta per i nerazzurri che potrebbero arrivare a 65 milioni pagabili in tre anni, più una serie di bonus per salire fino ai 70 e passa milioni.