Inter, Lukaku: "Io e Lautaro parliamo lo stesso calcio: mai avuto una discussione"

vedi letture

Nella sua intervista a France Football, l'attaccante dell'Inter, Romelu Lukaku, ha parlato anche del suo rapporto con Lautaro Martinez: "Prima di venire qui ho visto un buon numero delle partite dell'Inter. Lautaro giocava tutto solo lì davanti. Ho pensato che se mi avessero affiancato uno come lui, sarei potuto essere davvero pericoloso. Appena sono arrivato abbiamo parlato un po’ in spagnolo e da quel momento in poi siamo andati d’accordo. Parliamo lo stesso calcio: non abbiamo mai avuto una discussione. Conosco la responsabilità che ho in questo gruppo. Hai bisogno di leader come me o come Vidal, Sanchez, Barella. Anche Lautaro e Bastoni iniziano ad esprimersi".