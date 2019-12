© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una telenovela estiva, tramutatasi in una realtà tra le più belle espresse dall’Inter di Conte in questa prima porzione di stagione. I (poco leciti per la verità) dubbi sull’investimento programmato in agosto per il trasferimento di Lukaku, sono stati spazzati via settimana dopo settimana, una critica dopo l’altra, a suon di gol e soprattutto prestazioni. Il paradosso voleva che si riconoscesse all’attaccante belga l’enorme mole di lavoro profusa nel rettangolo verde solo in concomitanza con le reti segnate. Mentre nelle rare occasioni nelle quali l’ex attaccante del Manchester United è rimasto a secco il fucile dei censori restava puntato su ingenerosi paragoni con un passato che in maniera peraltro reciproca nessuno sta rimpiangendo. La Novita più eloquente è allora rappresentata dal peso specifico che la personalità del centravanti sta assumendo nei meccanismi di spogliatoio nerazzurro. Un leader per sacrificio ed un punto di riferimento per rendimento e numeri. Insomma quanto di meglio si potesse sperare per l’investimento più oneroso della storia dell’Inter. Non solo privo di rimpianti, ma in grado di valorizzarsi una partita dopo l’altra.