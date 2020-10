Inter, Lukaku: "Mi piace vivere a Milano. Gli italiani amano il calcio più degli inglesi"

Nel corso dell’intervista rilasciata a Rtbf, Romelu Lukaku ha parlato anche del suo rapporto con l’Italia e la città in cui vive: “Sono contento di vivere a Milano. C’è sempre qualcosa da fare, non solo shopping anche se mia madre mi fa venire mal di testa con questa cosa. La gente è calorosa e ama il calcio, più degli inglesi. Hanno la passione: se le cose vanno bene e vedono che i giocatori danno tutto in campo, allora il rispetto è per la vita. Ma se le cose non vanno bene, bisogna prepararsi perché può essere spiacevole… Ma io ringrazio di vivere una situazione simile, viverla è il top. Mi trovo davvero bene, la gente è gentile e io sono felice di avere fatto questa scelta”.