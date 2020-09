Inter, Lukaku non commenta i rankings di FIFA 21: "Fatti ad arte per avere pubblicità"

"Siamo onesti, FIFA fa casino con le valutazioni così noi giocatori iniziamo a lamentarci del gioco e gli diamo ancora più pubblicità. Non parteciperò a questa me**a. So cosa faccio". Romelu Lukaku chiude ogni tipo di polemica ancor prima che possano iniziare circa la valutazione ottenuta da FIFA 2021, annunciata ieri dalla EA Sports.

Let’s be honest fifa just mess with the ratings so we players start complaining about the game and give them more publicity... i ain’t with this sh*t. I know what i do 🤷🏿‍♂️

— R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) September 11, 2020