Inter, Lukaku: "Non dobbiamo perdere la testa nei momenti difficili"

L’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku è intervenuto ai microfoni di Inter TV al termine della sfida vinta contro il Sassuolo: “Nel secondo tempo la nostra squadra non deve soffrire così, quando Lautaro segna il quarto gol deve finire così. Domani ne parleremo, bisogna far meglio in queste parti della gara. La nostra squadra non deve perdere la testa nei momenti difficili, lo sappiamo e credo che per il Borussia Dortmund saremo pronti e faremo un buon risultato".

Come va il feeling con Lautaro?

"Sta andando molto bene, stiamo sempre insieme dal primo giorno. Parliamo spagnolo entrambi, questo ha aiutato molto il nostro rapporto".

Quanto ti mancava segnare?

"Questa settimana ho fatto tutto con lo staff per essere al meglio, penso di esserlo e il meglio di me deve arrivare ora".

Cosa bisogna migliorare per non perdere posizioni in classifica?

"Bisogna migliorare tutto, è importante che la nostra squadra giochi meglio sempre".

Come stai fisicamente?

"Adesso sto bene, ho lavorato bene in settimana e penso che il meglio di me debba ancora arrivare", riporta Fcinternews.it.