Inter, Lukaku non esclude Dzeko. Conte lo aveva suggerito al Chelsea

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con i contatti avviati fra Inter e Manchester United per Romelu Lukaku, il nome dell'attaccante belga diventa per forze di cose il primo della lista per il mercato dei nerazzurri. In attesa di aggiornamenti - sottolinea La Gazzetta dello Sport - ad ogni modo Lukaku da tempo ha espresso il suo gradimento per il trasloco a Milano, sponda interista.

E Dzeko? - Lukaku - si legge ancora su La Gazzetta dello Sport - non mette in discussione il felice esito della trattativa per Dzeko. Il bosniaco della Roma ha le carte per avere un ruolo da protagonista nel progetto Conte. Non a caso lo aveva suggerito al Chelsea nel gennaio 2018. Quella volta Dzeko preferì restare in giallorosso, ma adesso il richiamo milanese appare irresistibile: l’idea di poter vincere finalmente in Italia lo attrae molto.