Inter, Lukaku non esclude Dzeko. Kolarov nel pacchetto, proposto Dalbert

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Romelu Lukaku non esclude Edin Dzeko. In ottica Inter, ovviamente. Secondo Tuttosport, l'arrivo del centravanti belga, subordinato all'addio di Icardi e quindi più complicato, non impedirà ai nerazzurri di chiudere la trattattiva con la Roma per il centravanti bosniaco.

Il pacchetto comprende anche Kolarov. Che ai nerazzurri piace da tempo e che i giallorossi considerano in uscita, dato anche il contratto in scadenza 2020. Si lavora sulle contropartite: la Roma avrebbe detto no a Radu, Pinamonti ed Esposito, così il prescelto di casa Inter è diventato il talento Merola. E Ausilio avrebbe proposto anche Dalbert, ovviamente per il serbo.