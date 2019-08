Inter, Lukaku non esclude Dzeko. Ma i nerazzurri non alzano la posta

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'acquisto di Romelu Lukaku non pregiudicherà l'inseguimento dell'Inter a Edin Dzeko. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l'acquisto del belga mette i nerazzurri in una posizione di forza nella trattativa, non essendo più alla ricerca disperata di un attaccante. Per questo motivo il club non si schioda dall'offerta di 15 milioni, nonostante il rialzo della Roma. La volontà dell'attaccante bosniaco, che ha ribadito nuovamente di voler andare all'Inter, può fare la differenza.