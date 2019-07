Inter, Lukaku non prende parte all'allenamento del Manchester United

© foto di Dimitri Conti

Romelu Lukaku non sta prendendo parte all'allenamento del Manchester United questa sera (la squadra è attualmente a Perth, in Australia). Il club fa sapere che il belga, oltre ad Anthony Martial, starebbe facendo una sessione alternativa in palestra per evitare problemi fisici manifestati in questi giorni. Oggi intanto Piero Ausilio è atterrato in Inghilterra per incontrare la dirigenza del club inglese per trattare l'acquisto del giocatore.