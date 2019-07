Inter, Lukaku non si sblocca. Dybala sogno vivo ma complicatissimo

© foto di Dimitri Conti

Nella giornata di venerdì, spiega la Gazzetta dello Sport, Piero Ausilio e Giuseppe Marotta rientreranno in Italia da Nanchino per portare avanti il lavoro legato al mercato. Come vi abbiamo raccontato ieri l'obiettivo numero uno resta Romelu Lukaku ma il tempo stringe, con lo United che ha dato una sorta di ultimatum legato al fine settimana.

Gli altri nomi - Detto del belga, per il quale potrebbe partire presto una nuova offerta (comunque lontana dagli 83 milioni richiesti dagli inglesi), gli altri nomi sono quelli di Edin Dzeko, Rafael Leao (che lo stesso Conte sta valutando attentamente) e pure Paulo Dybala: la Joya oggi non è un profilo realistico, ma se dovesse aprirsi anche solo un minimo spiraglio Marotta e Ausilio sarebbero pronti ad infilarsi nell'operazione.